Ancora un segnale positivo per i contagi, ancora un calo nei numeri. Sono 14 le persone risultate positive al Covid-19, un numero che incrociato con i 4.717 tamponi verificati nei laboratori regionali, riporta un ulteriore lieve calo.







Ed in effetti la percentuale di positivi si ferma allo 0,29%. Purtroppo sono diversi giorni che la percentuale si muove molto lievemente per ritornare sempre ad un minimo che si aggira tra lo 0,20 e lo 0,30%. I contagi continuano molto lentamente, tra i dieci e i quindici giornalieri, ad essere riscontrati e ancora non si riesce a raggiungere lo zero.









Il trend comunque è da ritenersi positivo. Si attende una conferma di questi numeri nel prossimo fine settimana, sperando in un definitivo, e magari totale, calo dei contagi per la prossima settimana.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato stasera i seguenti dati:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 701 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 698 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 65 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 672 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 3 risultati positivi;







Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 191 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 747 tamponi di cui 4 risultati positivi;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 207 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 40 tamponi, di cui 1 risultato positivo;







Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 446 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 528 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta: sono stati esaminati 43 tamponi, nessuno dei quali positivo.

Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.668 su 136.261 tamponi analizzati.