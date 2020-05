Pokerissimo di Bandiere Blu per i comuni del Parco Marino di Punta Campanella

Ben 5 comuni dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella hanno ottenuto la Bandiera Blu 2020. A Massa Lubrense- comune capofila e cuore del Parco Marino- Piano, Sorrento e Positano, si è aggiunto quest’anno anche Vico Equense per una penisola sempre più blu. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina a distanza, attraverso una conferenza facebook.









Per ottenere l’ambito vessillo- concesso dalla Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale)- bisogna preparare documentazione specifica e avere mare pulito, oltre che tutta una serie di servizi e attività, come riciclo rifiuti, educazione e informazione ambientale. La presenza e le azioni dell’Area marina protetta sono molto importanti nell’assegnazione dei punteggi che portano al raggiungimento della bandiera blu.









“Siamo molto contenti che anche Vico Equense abbia ottenuto il prestigioso vessillo- dichiara Michele Giustiniani, Presidente dell’AMP di Punta Campanella- Complimenti alle amministrazioni che hanno seguito il positivo esempio di Massa Lubrense che ottiene, con gran soddisfazione, la tredicesima Bandiera Blu consecutiva. Ma non bisogna mai abbassare la guardia.Ora più che mai. Il 2020 sarà un anno particolare a causa del virus. Dovremo essere ancora più attenti a difendere gli interessi di tipo ambientale coniugandoli con quelli di tipo economico, puntando ad un turismo di qualità e sostenibile”.









Soddisfatto anche il Direttore del Parco, Antonino Miccio: “Una buona notizia per il mare della penisola ma deve essere un punto di partenza per continuare a migliorare la qualità del mare. Fondamentale la presenza e i vari progetti portati avanti in questi anni dal Parco Marino.Una importante sinergia tra enti per ottenere risultati che possono tutelare l’ambiente e rilanciare l’immagine della costiera.”