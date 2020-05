L’amministrazione locale attenendosi all’ordinanza Regionale del Governatore Vincenzo De Luca sulla ripartenza dei mercati cittadini, ha emanato un’ordinanza comunale con la quale si sancisce la riapertura dei mercati pomiglianesi, dal giorno 14 maggio è stato possibile accedere nuovamente alle aree preposte per i mercati rionali di via Cosimo Miccoli e via dei Serpi.









La ripartenza del comparto mercatale ha seriamente impegnato i vertici amministrativi addetti al settore per cercare di organizzare e coordinare, con il supporto dei caschi bianchi e dei volontari della Protezione Civile, nel miglior modo possibile gli ingressi nelle aree seguendo tutte le norme di sicurezza impartite dal protocollo nazionale vigente.

In un comunicato web l’assessore al commercio e al bilancio Vincenzo Caprioli ha annunciato le riapertura dei mercati voluta fortemente dall’amministrazione a sostegno dei commercianti mercatali messi in ginocchio dal lockdown dell’emergenza sanitaria, grazie al supporto tecnico della dottoressa Gemma Romano e dell’architetto Stefano Sacco si sono strutturati gli spazi da utilizzare per la messa in sicurezza degli operatori e dei cittadini, è stato chiuso uno degl’ingressi quello più ampio che da su via Miccoli, mentre è stato utilizzato quello che solitamente è secondario posto in via Mazzini.









I flussi d’ingresso e d’uscita sono stati regolarizzati da transenne che consentano alle persone che entrano e sono in attesa di rimanere a distanza di sicurezza da chi esce dall’aria, per il momento solo i banchi alimentari hanno potuto riaprire, in attesa del riavvio del comparto della vendita al dettaglio prevista a partire dal giorno 18 maggio si sperimenta questo tipo d’organizzazione che sarà più serrata quando il flusso di persone aumenterà.

All’ingresso dello spazio mercatale è stato montato un gazebo dove sono preposti gli operatori della Protezione civile e della Polizia locale che hanno il compito di far rispettare alcune e fondamentali regole di sicurezza quali la misurazione della temperatura di chi entra, dell’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti,il divieto di fumare nell’attesa in fila o all’interno dello spazio, l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di rispettare i percorsi obbligatori, il divieto di toccare naso e bocca e di starnutire apertamente senza l’utilizzo di fazzoletti, l’obbligo di non intrattenersi più del dovuto all’interno per consentire anche agl’altri di poter accedere senza creare inutili assembramenti.









Questa serie di regole sono ormai alla base della prevenzione pandemica, ma necessarie per la messa in sicurezza di tutti, la polizia municipale avrà il compito di far rispettare l’ordine in quanto con l’apertura del resto delle attività commerciali dalla prossima settimana il flusso di persone si raddoppierà quindi si passerà dal migliaio previsto per la prima settimana a cifre forse raddoppiate o triplicare nelle prossime. L’assessore Caprioli si dice fiducioso sul corretto comportamento dei pomiglianesi che hanno dato prova di buonsenso in questi mesi di stop e si augura facciano lo stesso anche per i prossimi mesi, dichiara di essere soddisfatto che Pomigliano sia stato uno dei primi comuni a riavviare i mercati con un’organizzazione così esemplare, che servirà d’ispirazione a molte amministrazioni nostrane augurandosi che possano seguire lo stesso modus operandi.

Cinzia Porcaro