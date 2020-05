L’Asl continua a confermare brutte notizie per il comune di Castellammare di Stabia. Un’altra cittadina ha contratto il Covid-19. Si tratta di una 40enne che nei giorni scorsi è stata sottoposta a tampone. Oggi l’esito è risultato positivo.







Per la paziente è attualmente scattato l’isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. E intanto salgono a 3 le persone positive a Castellammare, segno evidente di un virus che tuttora è in circolo in città.

A distanza di poco più di 24h, la cittadinanza riceve la notizia di ben altri tre nuovi stabiesi positivi: ieri, infatti, da contagi zero si è passato a contare due nuovi contagiati un infermiere di 33 anni e una donna di 53 anni. Il bilancio, quest’oggi, si riaggiorna: sono 41 i cittadini colpiti dal virus, di cui 3 positivi, 5 deceduti e 33 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 30 persone.

Nonostante il breve traguardo di zero contagi e ben 17 giorni consecutivi senza nuovi contagiati, non si può abbassare la guardia o cantare vittoria. Il virus non è stato ancora debellato.







“Dobbiamo continuare a rispettare le regole. Vedo i cittadini in confusione – ha dichiarato il sindaco Gaetano Cimmino – non hanno compreso bene le regole della Fase 2. Questo è un periodo che io definisco sfidante”. Poi ha spiegato i punti salienti dell’ordinanza sindacale da poco emessa: “La ZTL per questo fine settimana consentirà l’apertura delle aree ai pedoni per garantire maggior distanziamento sociale, ho interdetto l’accesso all’arenile dopo il constatare l’accalcamento di persone”.







Il suo pensiero è andato a tutti gli imprenditori stabiesi, specialmente i ristoratori: “In settimana riparte la nostra economia, consentitemi di dire che è in affanno. Mi aspettavo una Squadra Conte più autorevole e che fornisse misure anti-Covid più chiare. Comprendo le difficoltà di molti commercianti che rimanderanno la propria apertura. Ancora una volta il governo demanda ai presidenti di Regione le regole da adottare e – ha concluso – l’Italia, a seguito di ciò, riparte a livello diversificato”.

Emanuela Francini