Altri 16 nuovi contagi nella giornata di oggi in Campania. Il dato rientra nell’andamento dei contagi delle ultime settimane. Dati minimi rispetto alle regioni del Nord dove la situazione appare ancora critica.







Nei laboratori individuati dall’Unità di Crisi regionale sono stati analizzati 3.526 tamponi con una percentuale di positivi dello 0,43%.

Il dato include anche 9 positivi del comune di Letino, in provincia di Caserta, già oggetto del provvedimento di questa mattina. Su indicazione del Presidente Vincenzo De Luca, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto la messa in quarantena immediata per il Comune di Letino, in provincia di Caserta.





Nel piccolo Comune dell’alto casertano sono stati registrati numerosi casi di positività al Covid-19. Si tratta di 13 pazienti tutti asintomatici. La “zona rossa” sarà in vigore fino al 20 maggio prossimo.

L’intera popolazione di Letino, che conta 600 residenti, sarà sottoposta a test sierologici con l’obiettivo di bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio, in una provincia, come quella di Caserta, dove si sono avuti risultati eccellenti nel governo dell’epidemia.





Questi i dati campani di oggi:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 341 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 286 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 392 tamponi di cui 9 risultati positivi;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 170 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 199 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 153 tamponi di cui nessuno risultato positivo;









Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 767 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 248 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 472 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 398 tamponi di cui 4 risultati positivi;.

Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.684 su 139.787 tamponi analizzati.