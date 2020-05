“SOS Signor Presidente Trump: gravi violazioni dei diritti umani al popolo italiano con la scusa del coronavirus da parte del governo. Alicia Erazo, Alto Commissario internazionale per i diritti umani del CIDHU, per l’Europa, l’Asia e l’Oceania”.





Questo il messaggio twitter di Alicia Erazo, ambasciatore ONU per i diritti umani.

In pratica la Erazo chiede a Trump un intervento fattivo, mentre denuncia che il governo italiano sta commettendo gravi violazioni dei diritti umani sul popolo italiano.

@realDonaldTrump S.O.S Mister President:serious violations of human rights to the Italian people with the excuse of the coronavirus by government. Alicia Erazo,CIDHU International High Commissioner for Human Rights,for Europe,Asia an Oceania. pic.twitter.com/DdF0LoIAaS — Alicia erazo (@ALICIAERAZO) May 15, 2020

Già era intervenuta alla fine di aprile Michelle Bachelet, “alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani”, che ammoniva i paesi a rispettare lo stato di diritto, durante la pandemia da coronavirus.

Veniva chiesto a tutti i paesi di “limitare nel tempo le misure eccezionali”, al fine di evitare una “catastrofe” per i diritti umani.

La Bachelet diceva che “danneggiare i diritti come la libertà di espressione può causare danni incalcolabili”.







Parte della sua nota

“Data la natura eccezionale della crisi, è chiaro che gli Stati hanno bisogno di ulteriori poteri per rispondervi. Tuttavia, se lo stato di diritto non è rispettato, l’emergenza sanitaria può diventare una catastrofe per i diritti umani, i cui effetti dannosi supereranno a lungo la pandemia stessa”.

“I governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per mettere a tacere l’opposizione, controllare la popolazione o rimanere al potere”.

Andrea Ippolito