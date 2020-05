Il bollettino più atteso, per una conferma in positivo dell’andamento della crisi epidemica, è giunto questo pomeriggio e ha portato la notizia che tutti i campani auspicavano: ancora zero decessi in Campania.





Un risultato sicuramente positivo anche in vista del secondo step di questa fase2 che comincia domani con un ulteriore passo verso la normalità.

Buone notizie e passi avanti nella sconfitta del virus ottenuti con la prudenza e il rispetto delle norme anti contagio. Regole che è bene continuare a rispettare per giungere a mettere la parola fine a questa brutta, tragica parentesi della nostra vita, un livello di prudenza che deve rimanere alto per far sì che la parentesi, appunto, sia definitivamente chiusa.









Il numero dei cittadini campani vinti dal coronavirus è sempre fermo a 396, nella speranza che tale risultato, come ci auguriamo già ieri, si confermi anche nei giorni a venire.

Si registrano 30 guariti portando il totale a 2.592 dall’inizio della crisi epidemica. Totalmente guariti 2.296, mentre 296 sono i pazienti considerati clinicamente guariti.





I positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia salgono a 4.684 su 139.787 tamponi analizzati.

Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.571 (di cui 975 Napoli Città e 1596 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 673

– Provincia di Avellino : 518

– Provincia di Caserta : 446

– Provincia di Benevento: 196

– Altri in fase di verifica Asl: 280