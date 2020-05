Dopo un giorno cn il fiato sospeso per la notizia delle tre vittime di ieri, il bollettino pomeridiano dell’Unità di Crisi ci consegna ancora un ottimo risultato. Restano fermi i decessi in Campania. Zero vittime del virus.

Una notizia sicuramente positiva, che riporta la luce nelle previsioni per un prossimo raggiungimento della totale sconfitta del Covid-19. Contagi al minimo, decessi zero e i guariti che oggi sono ben 167 in tutta la Campania.









Il totale dei guariti sale a 2.790 dall’inizio della crisi epidemica. Totalmente guariti 2571, mentre 259 sono i pazienti considerati clinicamente guariti.

Bisognerà comunque affrontare con prudenza e con il rispetto delle norme anti contagio le prossime giornate per riuscire a giungere a mettere la parola fine all’epidemia.

Il numero dei cittadini campani vittime del coronavirus resta fermo a 399









I positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia salgono a 4.707 su 147.225 tamponi analizzati.

Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.576 (di cui 977 Napoli Città e 1599 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 675

– Provincia di Avellino : 526

– Provincia di Caserta : 448

– Provincia di Benevento: 200

– Altri in fase di verifica Asl: 282