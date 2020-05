Coronavirus, Campania: oggi 2 vittime e 81 guariti

Il bollettino pomeridiano dell’Unità di Crisi ci consegna il risultato di 2 vittime del coronavirus. Ancora un risultato negativo in questa uggiosa giornata di maggio, che però non deve allarmare più di tanto. L’andamento di tutta la crisi epidemica continua seguendo il trend finora tracciato. Bisogna però sommare alla triste lista di quanti non sono riusciti a superare il Covid-19, i due decessi di oggi, sperare che siano gli ultimi, rispettare ancora le regole per fare abbassare ancora di più i contagi, e tenere duro. Il traguardo sembra veramente vicino.









Sono 401 quindi i decessi sino ad oggi registrati in regione, l’8,5% dei 4.714 pazienti il cui tampone è risultato positivo al Covid-19 . Il totale dei tamponi effettuati. Il totale dei tamponi effettuati ed analizzati sale a 150.764.

Oggi il bollettino dei guariti comunica che altri 81 pazienti hanno sconfitto la malattia. Il totale dei guariti sale a 2.871 dall’inizio della crisi epidemica. Totalmente guariti risultano 2.660 pazienti mentre altri 211 sono clinicamente guariti.









Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.581 (di cui 979 Napoli Città e 1.602 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 675

– Provincia di Avellino : 526

– Provincia di Caserta : 448

– Provincia di Benevento: 200

– In fase di verifica Asl : 284