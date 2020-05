Appena 7 i nuovi contagiati in Campania. Analizzati dai laboratori regionali 3.539 tamponi. Stabilito il nuovo minimo in termini percentuali dall’inizio della crisi epidemica: oggi lo 0,19% dei test passati al setaccio dai laboratori della Campania è risultato positivo.







Dopo la notizia attesa, e ancora una volta positiva, giunta nel pomeriggio con il report di zero contagi nella giornata di ieri, stasera si raddoppia con le buone notizie con i contagi che scendono al minimo da sempre e che puntano allo zero.

La Campania comincia a tornare alla normalità e i dati provenienti dall’Unità di Crisi regionale confermano che si sta proseguendo sulla strada giusta per lasciarci quanto prima alle spalle il coronavirus. Non abbassare la guardia è la parola d’ordine che arriva dal governatore De Luca e dai medici che piano piano stanno sconfiggendo insieme a tutti noi questo maledetto virus. E non abbassare deve essere. Siamo veramente a un passo dall’uscita di un incubo che ci ha sconvolto la vita e sarebbe proprio un peccato perdere quanto fatto finora. Con la fase2 le città cominciano a ripopolarsi – e finalmente! – verrebbe da dire, ma il rispetto delle norme anti-contagio, distanziamento, mascherina e igiene devono essere ancora parte integrante della nostra vita.





Questi i risultati nel dettaglio:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 378 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 357 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 75 tamponi, di cui nessuno positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 424 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 126 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 152 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 180 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 803 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 102 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 518 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 380 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli: sono stati esaminati 44 tamponi di cui nessuno risultato positivo.





Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.714 su 150.764 tamponi analizzati.