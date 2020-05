Le serate in famiglia sono più piacevoli se si approfitta dei programmi in tv previsti dai principali palinsesti italiani. Oggi nel nostro Paese possiamo approfittare di un elevato numero di canali televisivi, anche se numerose famiglie tendono a prediligere quelli ormai classici, disponibili da vari decenni. Allora perché non approfittare delle proposte della serata, come ci vengono consigliate dal sito https://www.pianetadonne.blog/category/spettacolo/programmi-tv/guida-tv/stasera-in-tv-film-programmi/; una pizza consegnata a domicilio, la famiglia riunita nel soggiorno di casa e un film in TV, o un programma di intrattenimento. Cosa si può desiderare di più?

I programmi sui “nuovi” canali

I canali televisivi del digitale terrestre sono tantissimi, varie decine a dire la verità. Molte famiglie italiane continuano a prediligere i canali RAI e Mediaset, sempre di più però si stanno appassionando anche alle proposte degli altri canali televisivi, che potremmo indicare come “nuovi”, anche se sono in realtà disponibili da diversi anni. Iris è ad esempio un canale particolarmente seguito, che per stasera propone “The Legend fo Zorro”, film del 2005 con un cast d’eccezione, da Banderas a Catherine Zeta Jones, fino ad arrivare al mitico Anthony Hopkins. Su Cielo, altro canale particolarmente seguito dagli italiani, andrà invece in onda una puntata della serie “True Justice”, con Steven Segal.

Le proposte della RAI

Sono però tantissimi gli italiani che continuano ad apprezzare le proposte dei canali RAI, che in effetti per certi versi si sono aggiornate, seguendo le passioni del momento. Su RAI1 stasera andrà in onda una puntata della serie drammatica “Vivi e lascia vivere”, una fiction tutta italiana, diretta da Pappi Corsicato, con Elena Sofia Ricci come apprezzata protagonista. Su RAI2 è invece possibile seguire la seconda puntata di “Poco di Tanto”, un programma condotto da Maurizio Battista, tra monologhi del noto comico e interessanti interventi che riguardano il passato. La puntata di stasera è dedicata agli anni Settanta. Su RAI3 invece “Rush”, film drammatico diretto da Ron Howard, incentrato sulla storia dei piloti di formula 1 James Hunt e Niki Lauda.

L’offerta Mediaset

Anche Canale 5 dedica la serata ai film, mandando in onda “In questo mondo di ladri”, film diretto da Carlo Vanzina nel 2004, con Biagio Izzo, Ricky Tognazzi, Leo Gullotta e numerosi altri attori del panorama comico brillante italiano. Su Italia 1 continua la saga di “Hunger games”, con “Il canto della Rivolta”, suddiviso in due parti, la seconda delle quali andrà in onda la prossima settimana. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Suzanne Collins e narra eventi molto particolari, all’interno di un futuro post apocalittico in chiave socio politica. Su Rete4 invece serata dedicata all’approfondimento politico, con il programma “Stasera Italia” condotto da Barbara Palombelli. Tra film, fiction di vario genere e programmi di intrattenimenti possiamo dire che stasera il pubblico italiano della TV ha veramente l’imbarazzo della scelta. Eppure sicuramente ci sarà ancora qualcuno che preferirà, ai palinsesti gratuiti, i programmi a pagamento, disponibili tramite digitale satellitare, o anche in streaming in rete.