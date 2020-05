Campania, mobilità fra regioni. De Luca: “A giugno non è scontata”

“L’eventuale apertura della mobilità interregionale all’inizio di giugno non è scontata, dovremo verificare l’andamento epidemiologico”.

Così ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presentando in videoconferenza un “sistema di monitoraggio tramite gestori della telefonia per monitorare la mobilità, nel rispetto ovviamente della privacy”.









De Luca ha sottolineato che questo programma di controllo della mobilità “… è particolarmente importante anche in relazione di eventuali aperture della mobilità interregionale. Non è scontata, ma in ogni caso ci stiamo preparando anche per avere un controllo abbastanza sofisticato, ma semplice, della mobilità dei cittadini e delle persone che entrano nel nostro territorio”.