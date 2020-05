Giornata importante per la Campania oggi. Il bollettino serale ha riportato 5 nuovi positivi al coronavirus, un numero veramente esiguo a fronte dei 5.414 tamponi analizzati in giornata.







La percentuale di positivi, stando ai tamponi analizzati si è fermata quindi allo 0,09%. Mai così bassa.

Siamo veramente fuori dalla crisi epidemica? Forse siamo molto vicini a lasciarcelo alle spalle l’incubo coronavirus, ma di certo non ne siamo ancora del tutto fuori. Nonostante le percentuali siano così basse come mai prima, nonostante in questa settimana ci siano stati molti giorni a zero vittime e che il contagio sia stato praticamente sempre in calo, non siamo del tutto al sicuro.







Il virus è ancora attivo anche se la fiducia in un prossimo futuro di normalità è forte, almeno per quel che riguarda la Campania. Forse riusciremo anche a vivere un’estate all’insegna della ritrovata serenità. Adesso però necessita armarsi di massima cautela e tifare ancora una volta per le regioni del Nord della nostra penisola e sperare che presto possano raggiungerci per mettere definitivamente la parola fine alla crisi coronavirus.

Nel frattempo si continua ad attendere il vaccino, unica arma che potrebbe definitivamente darci la sicurezza di aver sconfitto il Covid-19. Si parla della primavera-estate del prossimo anno. Fino ad allora dovremo stare con i piedi per terra, continuare ad evitare di offrire il fianco ai contagi e tenere sempre d’occhio i dati nazionali. E che Dio o chi per lui ce la mandi buona e quanto prima.









Questi i dati nel dettaglio dai laboratori campani:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 623 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 758 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 19 tamponi, di cui nessuno positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 348 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 159 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 197 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 161 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 362 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 343 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 277 tamponi di cui 2 risultati positivi;

CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 727 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 324 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1036 tamponi di cui nessuno risultato positivo.





Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.749 su 172.106 tamponi analizzati.

Gennaro Cirillo