Dopo la tempesta, anche se non è ancora passata del tutto, finalmente un raggio di sole… Dopo anni in cui le apparecchiature medicali per l’emodinamica sono state ferme in attesa di essere utilizzate, ecco la notizia: in settimana dovrebbe andare in funzione il reparto emodinamica, l’unico sistema per salvare vite da una morte certa in caso d’infarto.





L’ospedale di Boscotrecase Sant’Anna e SS. Maria della neve continua a crescere e a completare in maniera concreta la sua funzione di presidio ospedaliero all’avanguardia sul territorio vesuviano.

Cosa dire, sono entusiasta per la bella notizia arrivatami, finalmente s’è trovato il sistema per sopperire a questa mancanza. Paradossalmente dobbiamo ringraziare questo maledetto virus che ha messo allo scoperto i tanti mali di una sanità afflitta da tagli e noncuranze.





Ora per i primi tempi verranno specialisti di emodinamica da Nola per poi lasciare spazio al personale sanitario della struttura ospedaliera boschese.

Non è tempo di polemizzare per il ritardo, ma facciamo un plauso a questo servizio che di certo sarà utilissimo per salvare vite umane.

Ora, nella speranza che presto il coronavirus sparisca dalle nostre vite, non resta altro che aspettare che vengano creati nuovi percorsi sia per il Covid-19 che per le altre patologie, il nostro comprensorio merita la salvaguardia della nostra salute… non siamo figli di un Dio minore, ma qui viviamo e vogliamo essere tutelati da chi ha il dovere di farlo.

Ernesto Limito