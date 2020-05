Ogni giorno che passa l’intera collettività continua la strenua lotta contro il Covid-19 e anche il mondo sportivo delle due ruote non abbassa la guardia.

Degno di nota il bel gesto di solidarietà da parte del marchio di abbigliamento Sixstop Italia che ha donato le mascherine al Federal Team Bike di Palma Campania con tanto di logo sociale in bella vista.







La Sixstop Italia, con sede a San Giuseppe Vesuviano, si è sentita in dovere di fare questa donazione per sostenere una fiorente realtà della mountain bike presieduta da Carlo Policano che si dedicherà da quest’anno al servizio delle future leve del pedale.

Un connubio forte e un concreto impegno tra Sixstop Italia e Federal Team Bike non solo per veicolare la propria immagine ma per prevenire la diffusione del coronavirus come unica strada da percorrere in questo particolare momento di emergenza sanitaria a livello nazionale.