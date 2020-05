Il bollettino dei contagi diramato dall’Unità di Crisi riporta oggi 6 contagiati in Campania. Il dato percentuale oscilla lievemente in salita e si riporta allo 0,17%, ma per il momento tutto sembra procedere verso il superamento dell’epidemia. I tamponi analizzato oggi sono stati 3.360. Al di là delle percentuali i nuovi contagiati, di giorno in giorno, restano veramente pochi.







Stando a quanto successo nella serata di sabato 23 maggio a Napoli sembra che il messaggio passato sia quello del “liberi tutti“. Purtroppo il rischio contagio è ancora presente. Il virus non è stato sconfitto e questo deve essere ben chiaro. L’appello è quello di tenere ancora alta l’attenzione e il rispetto delle norme anti-Covid.

Il totale complessivo dei positivi in Campania sono ad oggi 4.755 su 175.466 tamponi analizzati.





Questi i dati nel dettaglio dai laboratori campani:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 390 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 319 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 305 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 149 tamponi di cui 2 risultati positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 197 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 182 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 699 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 341 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 39 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 1 risultato positivo;

CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 206 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 114 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 323 tamponi di cui nessuno risultato positivo.