Gragnano, tragedia nella notte: 17enne ucciso a coltellate dopo una lite

Lite sfociata in tragedia a Gragnano: un giovane di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato. Il ragazzo è morto dopo la corsa in auto verso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Stando alle prime ricostruzioni il 17enne sarebbe stato accoltellato a Gragnano in via Vittorio Veneto dove avrebbe preso parte ad una lite in strada insieme ad un 30enne, anch’egli ferito da arma bianca.







Proprio il 30enne avrebbe accompagnato il 17enne al pronto soccorso stabiese. I due sarebbero giunti a Castellammare a bordo di un’Audi A3 guidata dal 30enne. Entrambi sarebbero originari di Pimonte, piccolo Comune dei Monti Lattari. Il 17enne non ce l’ha fatta mentre il 30enne è attualmente ricoverato al San Leonardo.









Ad indagare sull’accaduto sono gli agenti del commissariato di Ps di Castellammare di Stabia che sono attualmente alla ricerca degli aggressori e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.