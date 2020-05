Mentre si attende di ricominciare a calcare i prati verdi di gioco, continuano ad imperversare le trattative di mercato per la prossima stagione. In particolar modo si fanno ancor più insistenti le voci delle possibili cessioni di due calciatori importanti della rosa del Napoli.





Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik potrebbero vivere un futuro lontano dal Vesuvio. Entrambi però sono dei pezzi pregiati e le società interessate dovranno allentare i cordoni della borsa per poterli acquistare.

L’attaccante polacco, come noto, è l’osservato speciale della Juventus. Nel caso di partenza di Higuain, Milik è l’indiziato numero uno per sostituire l’argentino e affiancare Cristiano Ronaldo e Dybala nel parco offensivo bianconero. Si fanno però più forti le sirene inglesi. Arsenal e soprattutto Tottenham hanno messo gli occhi su di lui. Anche dalla Spagna arriva il sondaggio da parte dell’Atletico Madrid. Quindi nel caso sempre più probabile di un mancato rinnovo del contratto (scadenza giugno 2021), sono in diverse le pretendenti per accaparrarsi il numero 99.





Abbastanza diverso il discorso riguardante Koulibaly. Sono davvero poche le squadre che possono permettersi le prestazioni del senegalese. La valutazioni di De Laurentiis su di lui non si allontana dai 100 milioni di euro. Il pressing maggiore lo sta facendo il Liverpool. Oltre alle pretese economiche della dirigenza partenopea, resta ovviamente da convincere il giocatore. Jurgen Klopp ha dato la cosiddetta missione al connazionale Sadio Manè, che già in passato ha fatto da mediatore per l’arrivo nella città dei Beatles di Keita.







Il Napoli del futuro sarà senza Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly? Nel caso sia così, dovranno essere degnamente sostituiti, probabilmente non basteranno i nomi interni Maksimovic e Petagna e si dovrà andare sul mercato per trovare profili più performanti. Con il tesoretto che arriverebbe dalle due cessioni, potrebbe essere una missione meno proibitiva.

Salvatore Emmanuele Palumbo