Dopo l’ottimo risultato di sabato con un contagio che aveva raggiunto numeri veramente esigui negli ultimi due giorni il dato ha fatto un piccolo passo indietro. Parliamo di numeri esigui, ma comunque di un lento procedere del virus che continua imperterrito a contagiare i cittadini campani. Oggi 12 contagiati in regione a fronte di 4.379 tamponi analizzati.







L’andamento percentuale è purtroppo in salita con lo 0,27% di positivi rispetto ai tamponi passati al setaccio dai laboratori Covid della Campania. Nel suo piccolo il dato percentuale da sabato ad oggi è praticamente triplicato pur rimanendo più basso della settimana scorsa:

Lunedì 18 maggio – 0,32%

Martedì 19 maggio – 0,19%

Mercoledì 20 maggio – 0,17%

Giovedì 21 maggio – 0,16%

Venerdì 22 maggio – 0,22%

Sabato 23 maggio – 0,09%

Domenica 24 maggio – 0,17%

Lunedì 25 maggio – 0,27%







I numeri che fino a ieri avevano dato un messaggio fin troppo positivo lasciando intendere che tutto fosse definitivamente passato, gli stessi numeri, oggi, riportano questo minimo aumento dei contagi che non devono mettere in allarme i cittadini campani, ma certamente far passare un altro messaggio: tenere alta la guardia. Il virus non è ancora sconfitto e il rispetto delle norme anti contagio è d’obbligo.







Questi i dati nel dettaglio dai laboratori campani:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 155 tamponi di cui 4 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 333 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 76 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 157 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 2 risultati positivi;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 193 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 751 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 255 tamponi di cui 1 risultato positivo;

CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 675 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 322 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1117 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli: sono stati esaminati 36 tamponi di cui nessuno risultato positivo.







Totale complessivo dei positivi in Campania: 4.767

Totale complessivo dei tamponi effettuati in Campania: 179.845