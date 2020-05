Ancora un bollettino con 6 nuovi tamponi positivi. Il virus anche se minimamente è ancora presente in Campania. Il tamponi analizzati oggi in regione sono stati 5.879 per cui il dato percentuale continua ad oscillare, oggi fortunatamente in discesa. Ieri era allo 0,27% oggi si è fermato allo 0,1%.







Questa la storia dei contagi dell’ultima settimana:

Martedì 19 maggio – 0,19%

Mercoledì 20 maggio – 0,17%

Giovedì 21 maggio – 0,16%

Venerdì 22 maggio – 0,22%

Sabato 23 maggio – 0,09%

Domenica 24 maggio – 0,17%

Lunedì 25 maggio – 0,27%

Martedì 26 maggio – 0,1%







Il dato odierno registra ancora un minimo calo, organico rispetto all’andamento che il virus sta tenendo in queste ultime settimane. Minimo e apparentemente non più pericoloso il contagio, che sta dando segnali di estrema positività a quanti ormai pensano che il rischio sia cosa passata, ma contemporaneamente ancora presente e inevitabilmente ancora pericoloso.







La speranza, più che il virus si arrenda, è che non si prenda sottogamba quanto ancora è in essere. Purtroppo i dati che giungono quotidianamente sono quelli ufficiali dai laboratori e dagli ospedali campani e dicono che il contagio, sia pur minimo in Campania è ancora presente. Le precauzioni devono essere ancora tenute e le norme anti contagio seguite con attenzione. Del resto, il Covid-19 in gran parte d’Italia sta ancora mietendo vittime e aggredendo di giorno in giorno altre persone. Nel mondo, Stati Uniti, Brasile e Sud America in particolare stanno piangendo migliaia e migliaia di vittime.







La Campania al momento risulta essere una delle zone meno colpite, ma non bisogna sottovalutare il rischio.

Questi i dati dai laboratori campani:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 888 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 384 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 55 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 368 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 163 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 251 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 283 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 498 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Osedale di Nola: sono stati esaminati 749 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 118 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 189 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 502 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 426 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1005 tamponi di cui nessuno risultato positivo.







Totale complessivo dei positivi in Campania: 4.773

Totale complessivo dei tamponi effettuati in Campania: 185.724