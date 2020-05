“In sei settimane abbiamo trattato 15mila pazienti”, queste le parole del professore Santin, dirigente del “Disease aligned research team cancer center dell’Università di Yale”, intervenuto ieri durante la quotidiana conferenza di Regione Lombardia.







La terapia con il plasma iperimmune sperimentata dall’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia insieme all’Asst ‘Carlo Poma’ di Mantova viene dunque utilizzata anche negli Stati Uniti e con ottimi risultati, ottenendo anche il via della “Food and drug administration“.

“In questo momento non abbiamo vaccini né terapie antivirali efficaci, di conseguenza siamo in emergenza e l’immunizzazione passiva con l’utilizzo del plasma iper-immune di pazienti convalescenti rappresenta una terapia immediata ed efficace per i malati. Qui in America ci crediamo molto: in sei settimane abbiamo trattato 15mila pazienti e si prospettano ottimi risultati”.







Il professore spiega inoltre che gli ospedali di Pavia e Mantova sono stati “pionieri in Italia di questo trattamento”, e si augura anche “che questo trattamento in Italia, come in America, venga messo a disposizione per la cura di tutti i pazienti Covid-19”.

In Lombardia é nata a tal proposito, qualche settimana fa, la “Banca del plasma iperimmune”.

Lo annunciarono l’11 maggio il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con l’assessore Giulio Gallera, con la motivazione che la trasfusione di plasma fosse “una cura” che si stava “rivelando efficace”.







L’assessore Gallera dichiarò che i test sarebbero serviti ad “individuare coloro che hanno sviluppato gli anticorpi” e che sarebbero stati “utili per capire chi ha sviluppato il plasma iper immune per donarlo”.

Andrea Ippolito