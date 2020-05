Quasi settant’anni fa, dalla piana sud del Vesuvio, quella che affaccia sui golfi di Napoli e Sorrento, con “Due soldi di speranza”, un film su soggetto e sceneggiatura di Titina De Flippo, girato interamente a Boscotrecase da una giovanissima Maria Fiore quale protagonista, ripartivano la Speranza e il riscatto di un popolo piegato e piagato tragedia della guerra. Da quella stessa area, da Boscoreale, cittadina separata da Boscotrecase da una strada, è ancora la Speranza a far sentire la sua voce attraverso quella di Veronica Vitale un’artista che di Boscoreale è originaria, anche se da anni vive e lavora negli States. E cosi, con la Speranza quale “filo rosso”, è nato questo “Hymn To Humanity”, “Preghiera per l’Umanità” come risposta al Covid-19.

Veronica, che è autrice del testo e della musica, lo ha registrato nel suo studio di Atalanta, in Gerogia, diventato set e crogiolo di popoli per quelle riprese fatte con la tecnologia avveniristica dell’8K.

Duecentocinquanta, difatti, sono stati i singers che hanno voluto affiancare la star italiana in questa sorta di “maratona intorno al mondo”. Quasi altrettanti i dialetti e le lingue che, dal turco al bantu, dal greco all’hindi, al pakistano, francese, cinese, indiano, giapponese, russo, inglese, congolese, e persino quello di un capotribù della foresta amazzonica, si sono unite per levare una preghiera d’amore, di fratellanza e di speranza al Dio degli uomini.

Un mix straordinario di voci che, sotto la sapiente regia di Patrick Johnathan Hamilton, regista statunitense, che ha guidato la post produzione, si sono amalgamate in quel sound tanto caratteristico con il quale Veronica è artisticamente cresciuta. Un sound che, partendo ancora da radici pop, si muove in una sorta di plasma dove i suoni e le immagini galleggiano, si accavallano, si modellano e si trasformano, lasciando emozioni in chi guarda e ascolta. Insomma, in quel singolo digitale dove lo stile “Liquido” si fonde con “l’Avantgarde Pop” un genere d’avanguardia e visionario proiettato verso il futuro, ci stanno otto minuti di spettacolo puro che ancora una volta affonda le radici in quel “Diario di bordo” cominciato ai piedi del Vesuvio, tanti anni fa, e che l’ha vista affermarsi e confermarsi quale punto di riferimento nello scenario musicale mondiale. «L’idea» racconta Veronica a il Gazzettino vesuviano che l’ha raggiunta nella sua casa di Los Angeles «è nata durante i primi giorni della quarantena allorché nonostante ci fosse stata la possibilità di tornare sotto il Vesuvio, a casa mia, perché la Farnesina aveva reso disponibili dei voli per gli italiani all’estero ho preferito rispettare le leggi fatte dall’Italia per contenere la trasmissione del Covid».

Il video con il brano, che in un primo momento l’aveva vista da sola, nei due giorni in cui viaggia su internet fa mezzo milione di visualizzazioni. E così dunque, che nasce l’idea progetto di invitare tutti gli artisti del mondo a unirsi in un coro di voci unico, in una preghiera per il bene e la fratellanza universale, ricevendo oltre mille e-mail di risposte all’appello e settecento richieste di partecipazione.

E Veronica fonda cosi “Artist United”, un’organizzazione no-profit finalizzata a unire tutti gli artisti del mondo in progetti per la pace globale, che si gioveranno di piattaforme digitali e accoglieranno chiunque vorrà senza distinzione di sesso, razza o religione.

«Sono atterrata a Los Angeles – continua – il 19 aprile, e il giorno dopo, il mondo che avevo lasciato alle spalle, è cambiato drasticamente: ci siamo ritrovati tutti circondati da paesaggi stravolti nella loro normalità. Cominciavano a spegnersi come candele al buio, centinaia di vite al giorno, da sole. Ho composto questa preghiera, come fosse l’ultimo giorno dell’umanità sulla Terra. Il sole tramontava e questa melodia nasceva in me come una ninna nanna dedicata al mondo, ma decisamente suggerita da un sospiro di Dio. Dio era con me quel giorno. La mia preghiera parla della rinascita, dalla pace interiore alla pace universale. E, della luce che fa a pezzi l’oscurità».

