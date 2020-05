Su base settimanale ormai i contagi restano stabili. Oscillano di quel minimo, pochi decimi di percentuale, ma nei fatti si resta sempre fermi tra 0,2% e 0,1%.

Intanto questa sera il bollettino segna una lieve oscillazione a rialzo e arriva allo 0,21% segnando altri 10 nuovi contagiati sui 4.601 tamponi analizzati oggi e portando il totale in Campania dall’inizio di questa strana e triste fase della storia del mondo a 4.787.







Questa la storia dei contagi in Campania nell’ultima settimana:

Giovedì 21 maggio – 0,16%

Venerdì 22 maggio – 0,22%

Sabato 23 maggio – 0,09%

Domenica 24 maggio – 0,17%

Lunedì 25 maggio – 0,27%

Martedì 26 maggio – 0,1%

Mercoledì 27 maggio – 0,11%

Giovedì 28 maggio – 0,21%

Si continua dunque a galleggiare in una situazione che non riesce a raggiungere lo zero assoluto, ma che resta comunque molto positiva rispetto a tante altre zone della Penisola.

Totale complessivo dei tamponi in Campania: 193.669







Questi i dati dai laboratori campani

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 528 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 578 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 95 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 211 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 132 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 193 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 696 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 930 tamponi di cui 5 risultati positivi;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 286 tamponi di cui 1 risultato positivo;

Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 391 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 292 di cui nessuno positivo.















Ariano Irpino, concluso lo screening

Intanto su 13.444 soggetti testati ad Ariano Irpino, 650 sono risultati positivi alla ricerca di anticorpi, pari al 4.83% della popolazione studiata. Di questi 650 soggetti, sono risultati positivi alla ricerca del virus con tampone naso-faringeo 60 cittadini (il 9.2% dei testati), pari allo 0.44% sul totale della popolazione sottoposta a screening.

Questi i primi dati dello studio di sieroprevalenza condotto ad Ariano Irpino. I cittadini risultati positivi al tampone in via precauzionale saranno messi sotto osservazione in isolamento

I risultati relativi agli screening sierologici, su indicazione dell’Istituto Superiore della Sanità, vengono inviati e registrati su una piattaforma nazionale dedicata.