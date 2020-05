“È una giornata storica. Grazie al Piano socio-economico della Regione Campania, mettendo in campo quasi un miliardo di euro per fronteggiare la crisi, con valuta 29 maggio 2020, vengono pagati sia il bonus per i pensionati al minimo sia l’indennità integrativa per i lavoratori stagionali del turismo”. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.







“In particolare – aggiunge – riceveranno il complemento a 1.000 euro, 170.317 pensionati titolari di assegni sociali, pensioni sociali e pensioni di vecchiaia integrate al minimo”.



Il 92% circa degli interessati, che ricevono la pensione mediante accredito su libretti postali, conti correnti e carte ricaricabili, riceveranno l’integrazione della Regione Campania per la mensilità di maggio con valuta il 29 maggio.







Coloro che, invece, ritirano la pensione per cassa allo sportello postale, e sono poco più dell’8% degli interessati, potranno recarsi presso gli uffici postali a partire dal 4 giugno. In quest’ultimo caso, i pensionati che dovranno andare a ritirare il bonus regionale presso gli sportelli postali riceveranno, entro il 4 giugno, apposita comunicazione da parte di Poste Italiane.

“Sempre con valuta 29 maggio – conclude De Luca – 19.596 lavoratori stagionali del turismo riceveranno la prima mensilità (delle quattro previste) dell’integrazione regionale pari a 300 euro. Fatti non parole”.