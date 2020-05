Amalfi riparte. Da sabato 30 maggio riprende il servizio di mobilità interna nel centro storico con il bus gestito da Amalfi Mobilità, società in house del Comune. Per far fronte alla riduzione di posti disponibili, in ottemperanza alle disposizioni vigenti sul distanziamento interpersonale, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano ha disposto, per questa fase, di intensificare le corse limitando la percorrenza al tratto Valle dei Mulini – Piazza Flavio Gioia (rotatoria).









Il servizio funzionerà in modalità navetta, con partenze da Valle dei Mulini ogni 20 minuti circa, dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 18:40 alle 20:40. Specularmente, da Piazza Flavio Gioia si prevedono partenze ogni 20 minuti circa, dalle 16:10 alle 18:10 e dalle 18:50 alle 20:50 (ultima corsa).







“Ci stiamo impegnando per far sì che possano ripartire tutti i servizi pubblici e di accoglienza- dichiara Massimo Malet, Assessore al Bilancio ed ai Servizi Pubblici – nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Compiamo uno sforzo in un momento di grande incertezza, nella consapevolezza che la ripresa economica e sociale passa anche attraverso la restituzione, ai cittadini ed ai nostri ospiti, degli spazi e dei servizi che abbiamo contribuito ad incrementare nel corso del nostro mandato amministrativo”.