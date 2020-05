Ci è giunta in redazione una mail, che non possiamo non pubblicare, inviataci da alcune guide turistiche che pur essendo campani per nascita e residenza, ma abilitati all’esercizio della loro attività in altre regioni, non hanno potuto lavorare nel Parco Archeologico di Pompei, riaperto il 25 maggio, perchè sulle loro abilitazioni non c’è scritto “Campania”.









Comprendiamo che le precauzioni anti-Covid parlavano di guide “Campane”, ma a nostro vedere e a rigor di logica le limitazioni si riferiscono alle guide che risiedono in altre regioni e non a chi ha sul tesserino il nome di una regione diversa dalla Campania pur essendo a tutti gli effetti campani. Del resto il titolo abilitante vale in tutta la Penisola a prescindere dalla regione in cui si è conseguito.

Quindi, se io sono residente in Campania e sono una guida abilitata su tutto il territorio nazionale, perchè non posso lavorare negli scavi di Pompei? Perchè sulla mia abilitazione c'è scritto il nome della Lombardia? Quasi come se solo quel nome stampato su un foglio di carta possa essere forte di contagio Covid… resta qualche evidente perplessità.









Assolutamente assurdo quanto scrivono le guide nella loro lettera che qui di seguito riportiamo:

Gentile redazione,