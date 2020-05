Covid-19, alla mezzanotte di ieri nessun decesso e 15 guariti in Campania

Alla mezzanotte di ieri, come segnalano i dati ufficiali della Regione, ieri non si sono registrate vittime del coronavirus in Campania, i decessi quindi in totale restano 411.







Ammontano a 4.797 il totale dei positivi al tampone dall’inizio della crisi epidemica. Il totale dei tamponi effettuati ed analizzati alla mezzanotte scorsa sale a 198.033.

I cittadini campani che sono usciti dall’incubo ieri, risultando guariti al virus, sono stati 15 e il totale dei guariti in Campania sale così a 3.405. Totalmente guariti sono 3.329 pazienti mentre altri 76 sono clinicamente guariti.









Questi i dati provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 2.612 (di cui 999 Napoli Città e 1.613 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 685

– Provincia di Avellino : 546

– Provincia di Caserta : 459

– Provincia di Benevento: 207

– In fase di verifica Asl : 288