Il movimento Gilet Arancioni oggi in tutte le piazze d’Italia

"Partiamo dal popolo per chiedere la fine del Governo Conte, l’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato, e per porre fine alla dittatura sanitaria in atto"

In questo momento si sono incontrati in tutte le piazze d’Italia, migliaia di persone, capitanate dal generale Pappalardo, presidente del movimento ‘Gilet Arancioni’.

Nelle principali piazze italiane come Milano, Roma, Torino, Trento, Napoli, Palermo, Pescara ed in tante altre città, i cittadini si sono ritrovati per protestare contro il Governo Conte al grido unanime: “Libertà, libertà, libertà“.







I gilet arancioni vogliono tornare ad elezioni immediate attraverso votazioni che portino al governo rappresentanti effettivamente eletti dal popolo italiano.

Ma non pretendono solo questo, infatti una della altre idee e del loro programma riguarda il ritorno alla sovranità monetaria e quindi all’adozione di una moneta tutta italiana: la lira italica.

A Roma verso l’area di Piazza Venezia si sono schierate le camionette della polizia e e dei carabinieri, che sono scesi in strada di fronte ai manifestanti, il tutto é proseguito però pacificamente.







Mentre a Milano, in piazza Duomo, ha parlato direttamente alla folla proprio il presidente del movimento, il Generale Pappalardo, che dopo aver invitato tutti a votare per alzata di mano, ha detto: “il popolo di Milano ha votato per l’unanimità“.

Poi al suo “abbiamo vinto” i presenti hanno gridato le parole “libertà libertà, libertà“, Pappalardo ha continuato: “oggi abbiamo messo una grande pietra, le nostre riforme sono chiare…il capo dello Stato ed il capo del Governo li dobbiamo eleggere noi, la Corte Costituzionale la dobbiamo eleggere noi…sono fondamentali della democrazia“.







Su scuole ed ospedali: “Rinnoveremo totalmente la sanità, rinnoveremo totalmente a scuola. Faremo diventare ospedali e scuole dei luoghi di eccellenze…spenderemo tantissimo in scuole ed ospedali“.

Poi una parte dedicata ai bambini: “Guai se mettono le mascherine ai bambini…Stiano attenti i direttori didattici, nessuno metta la mascherina in bocca ai bambini“.

Sui vaccini: “Signori ci sono professori che mi dicono che i vaccini non sono nocivi, sono pericolosi“.

Sulla sicurezza: “Potenzieremo la sicurezza, il cittadino a casa sua si deve sentire tranquillo“.

Sulla Magistratura: “Riordineremo completamente la magistratura“.







Il generale Pappalardo racconta e ricorda Falcone e Borsellino dicendo: “mi dissero (dopo aver ammazzato Falcone e Borsellino) stia attendo che chiunque viene a Palermo lo prendono a pietrate”, poi aggiunge: “Io fui l’unico a fare tutta Via Roma con Falcone e Borsellino…a testa alta“.

Poi un monito alla TV: “Mentre noi siamo presenti in 35 città...cari amici noi paghiamo il canone…ma voi vedete la tv?“.

Il coordinatore regionale del Lazio, Renato Calcari, ha dichiarato: “Partiamo dal popolo per chiedere la fine del Governo Conte, l’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato, e per porre fine alla dittatura sanitaria in atto. Inoltre chiediamo di promuovere l’introduzione di una moneta, chiamata nuova lira italica, poter sostenere le famiglie e le imprese italiane“.









A Pescara nonostante il maltempo, i cittadini sono scesi in strada gridando: “libertà, dignità e sovranità”. Hanno anche votato, come sta accadendo in tutte le altre città, presso i banchetti predisposti, esprimendo il proprio assenso sui tre punti-chiave: 1) un nuovo governo nazionale e l’azzeramento dell’attuale Parlamento “abusivo”; 2) la coniazione della lira italica; 3) l’elezione di un’assemblea costituente per dare un nuovo volto alla legge elettorale.

Gli altri incontri dei ‘Gilet arancioni’

Il Presidente del Movimento Gilet Arancioni, Pappalardo, oltre all’intervento di oggi a Milano, sarà anche alle ore 14,30 a Bergamo. Mentre il 31 maggio alle ore 10,00 a Bari ed il 2 giugno alle ore 14,00 a Roma presso piazza del Popolo.









Chi é Antonio Pappalardo

Generale dei carabinieri fino al 2006, il padre, anch’egli carabiniere comandante di stazione, durante la guerra fu fatto prigioniero ed internato in un campo di concentramento tedesco.

Laureato in giurisprudenza presso l’università degli studi di Padova, già presidente del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (COCER) dell’Arma dal 1991 al 1998 e dal 1999 al 2001, è stato deputato della XI legislatura e sottosegretario di stato alle Finanze del Governo Ciampi.

E’ presidente dei movimenti civici nazionali Melograno e Dignità sociale, del comitato dei saggi del Movimento Liberazione Italia e del Movimento Gilet Arancioni.

E’ inoltre noto anche in campo artistico come scrittore e compositore di musica.

Andrea Ippolito