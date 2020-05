La Milas si prepara per la nuova stagione sportiva. Tutte le novità

Sta per avviarsi la nuova stagione sportiva 2020/2021 e la Milas associazione sportiva dilettantistica apre ai corsi di calcio e di futsal per bambini e bambine.

Reduci dalla vittoria del campionato provinciale del CSEN Napoli, le ragazze del futsal non si fermano e pensano di iscriversi al campionato regionale FIGC di serie C2.









Michele Lettera racconta di “una scuola calcio e futsal prettamente femminile, che sarà aperta a bambine e ragazze dai 6 anni in su e naturalmente sarà aperta anche alle adulte che comporranno le squadre da iscrivere ai vari campionati amatoriali”.

Poi introduce anche la Super Cup, il torneo di futsal femminile con arbitri qualificati ed organizzazione da manuale, che partirà dopo il 15 giugno, che è la data indicata per la riapertura dei centri sportivi e delle partite di calcetto.









Ormai si riparte…Il 15 giugno è la data indicata per la riapertura dei centri sportivi e delle partite di calcetto…. Pubblicato da Tornei al femminile Napoli su Sabato 30 maggio 2020

“Tre tipologie di categorie per livellare il più possibile e dare la possibilità di far divertire tutte le ragazze a cui piace questo sport. Il centro sportivo ARTEMA con i suoi due campi ed i suoi spogliatoi super lussuosi, sarà il centro designato per questa prima edizione del torneo che nasce da un’organizzazione ormai messa a punto da anni di campionati provinciali femminili in enti di promozione sportiva”, così descrive il nuovo torneo il dirigente Michele Lettera.



Andrea Ippolito