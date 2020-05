Il Comune di Volla non ha ancora adottato in Consiglio comunale la delibera del coordinamento dell’ambito N24 con cui determinare i servizi sociali convenzionati e i rapporti con gli altri Comuni (Cercola, Massa e Pollena).

Volla, invece, pare non avere i numeri per adottare la delibera in quanto alcuni consiglieri non vorrebbero assolutamente perdere il ruolo di Capofila dell’ambito, conteso per anni da Cercola ma mai ceduto dai precedenti Sindaci.

“Ormai – conclude Viscovo – i cittadini devono sperare in un sussulto di dignità del sindaco che dovrebbe ammettere la sua manifesta incapacità e rassegnare le dimissioni. Solo così si potrebbe riaprire una nuova stagione politica”.

Lunedì dovrebbe arrivare una delibera della Regione che inviterà il Comune ad andare in Consiglio.