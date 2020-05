Un altro contagio da Covid-19 a Castellammare di Stabia. La conferma è stata diramata dai vertici dell’Asl ieri pomeriggio.

L’uomo risultato positivo al tampone è un 61enne che attualmente si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, insieme al suo nucleo familiare, fortunatamente in condizioni che non destano preoccupazioni.

Dopo tanti giorni di sole, ricomincia ad annebbiarsi nuovamente il panorama stabiese. Si conclude con una nota di preoccupazione un weekend che segue più di due settimane consecutive senza registrare nuovi contagi. Notizia positiva invece la guarigione di un altro stabiese. L’uomo ormai sano è un 33enne infermiere, il quale era risultato positivo al tampone il 14 maggio. Negli ultimi giorni, ha effettuato nuovamente due tamponi, entrambi per fortuna negativi al virus.

Ebbene, il bilancio si riaggiorna nuovamente in salita. Ritorna a 3, dunque, il totale dei pazienti attualmente positivi al Covid-19. Su un totale di 42 infettati di cui 16 operatori sanitari. Sono invece 34 i guariti e 5 i deceduti, con 10 soggetti al momento in isolamento domiciliare.

“Questo è un segnale evidente che il Covid è ancora in circolo e che è necessario comportarsi con attenzione e cautela in questa fase di convivenza col virus. Chi pensa che l’emergenza sia passata, si sbaglia di grosso” hanno commentato amaramente dall’amministrazione Cimmino.

Nel cuore della Fase 2 e della riapertura post Lockdown, ritorna la movida e si rianima la vita sociale. Questa deve avere luogo, però, con moderazione, coscienziosità e osservanza rigida delle regole come l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. In via di ripresa, non si può rischiare un possibile scenario di stop and go: “Basta una leggerezza per vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti in questi mesi” commenta il sindaco Cimmino.

La cittadinanza, intanto, non deve smettere di dimostrare il suo cuore solidale con i concittadini che durante questi difficili mesi hanno versato in difficoltà economiche, non potendo disporre dei consueti redditi. Si ricorda che è ancora aperto il conto corrente finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo. “Nessuno deve restare indietro, tutti i cittadini devono fare la loro parte” ha esortato Palazzo Farnese, poi Cimmino ha concluso: “Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.

Per poter versare il proprio contributo, le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

Emanuela Francini