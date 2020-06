Roccarainola: scorie di lavorazione dell’acciaio stoccate in un fondo agricolo

In corso verifiche dell’Arpac per accertare l’assenza di rischi di contaminazione per la falda

I carabinieri della stazione di Roccarainola hanno sequestrato un fondo agricolo di proprietà di una donna di 68 anni di Roccarainola ove ignoti avevano sversato – in un’area di circa 20 mq – sacchi di tela contenenti verosimilmente scorie di lavorazione dell’acciaio.

In corso verifiche dell’Arpac per accertare l’assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e per determinare la concreta natura dei rifiuti abbandonati. I carabinieri, invece, indagano per risalire al responsabile materiale dello sversamento illecito.