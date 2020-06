La diretta sull’informazione e sulla prevenzione dell’epatite C

Questo 10 Giugno alle ore 20.00 si terrà una serata di informazione e prevenzione sull'Epatite C, in diretta facebook su Elycom tv

Questo 10 Giugno alle ore 20.00 si terrà una serata di informazione e prevenzione sull’Epatite C, in diretta facebook su Elycom tv, intitolata: “Informazione e prevenzione dell’epatite C: cosa si é fatto. Cosa si dovrà fare”.









Per seguire la diretta basterà collegarsi a facebook e cliccare su ELYCOM TV. La diretta sarà poi visibile anche su youtube.

Gli interventi verteranno sulla necessità di dare informazioni sulle modalità di contagio dell’epatite C e sulle terapie attuali.









Molte persone infatti non sono a conoscenza delle nuove tipologie di terapie utilizzate per la cura delle epatite C.

I relatori

Il dottore Vincenzo Iovinella, specialista in malattie infettive e la professoressa Tina Muscio, referente EPAC in Campania per la prevenzione dell’epatite, parleranno della loro attività di volontariato per l’informazione e la prevenzione dell’epatite C, oltre che degli obiettivi da raggiungere.

Le informazioni sono rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado e agli adulti, con questi ultimi sono inoltre organizzate giornate di prevenzione in varie città della Campania.









Il dott. Massimiliano Conforti, vicepresidente dell’associazione EPAC, parlerà invece dell’indagine svolta da EPAC sul numero di persone affette da epatite C e curate, nonché su quelle ancora da curare (sommerso).