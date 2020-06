La Givova Scafati rende noto di aver raggiunto l’accordo per le prossime due stagioni sportive con l’atleta Luigi Sergio.

Nato e cresciuto cestisticamente a Maddaloni (Ce), dove muoveva i suoi primi passi in una competizione seniores (campionato di serie B2, stagioni 2006/2007 e 2007/2008), l’ala piccola del 1988 vedeva aumentare il proprio minutaggio in campo e, con esso, anche il proprio rendimento quando vestiva invece la casacca di Campobasso, dove partecipava a due categorie: serie C (2008/2009 e 2009/2010) e serie B (2010/2011). Nel 2011/2012, in Div. Naz. B, giocava per l’Ambrosia Bisceglie, con numeri tali (9,03 punti, 4,79 rimbalzi in circa 29’ di media) da guadagnarsi l’ingaggio, nella successiva stagione, della JuveCaserta in massima serie.









Era poi la volta della Libertas Forlì in Div. Naz. A (2013/2014) e quindi, in serie A2, della Proger Chieti, dove restava dal 2014 al 2017, disputando tre competizioni dal rendimento costante.

Caratteristica questa che lo distingueva anche nel successivo biennio a Bergamo, con cui prendeva parte (al secondo anno) anche alla Coppa Italia L. N. P. ed ai play-off, ricoprendo tra l’altro il ruolo di capitano. Nell’ultima stagione recentemente sospesa per la pandemia, ha indossato infine la canotta dell’Orasì Ravenna, con cui ha disputato un campionato di vertice nel girone ovest del campionato di serie A2.









Le dichiarazioni dell’ala piccola Luigi Sergio

“Sin dai primi contatti con la società ho percepito una grande ambizione e questo ha sicuramente giocato un ruolo decisivo nel formare il mio convincimento a firmare per Scafati. Ho parlato già con il coach, che nella sua recente esperienza a Mantova ha messo in mostra una tipologia di pallacanestro che apprezzo molto e che mi ha dato l’ulteriore conferma che questa è stata la scelta migliore che potessi fare.

Vengo infatti da due stagioni positive, nelle quali ho disputato campionati di vertice in serie A2 e sono certo che con la casacca scafatese potrò dare continuità a questo buon periodo. Sono pronto a dare il mio contributo, affinché la società possa raggiungere gli obiettivi prefissati, mettendomi a completa disposizione dello staff tecnico e del gruppo”.









Le dichiarazioni del general manager Gino Guastaferro

“Con l’ingaggio di Sergio abbiamo voluto incasellare un prezioso tassello nel roster a disposizione di coach Finelli, che parteciperà al prossimo campionato di serie A2.

Riteniamo di avere individuato un giocatore eclettico, dotato non solo di numeri e doti tecniche ed atletiche importanti per il campionato di serie A2, ma anche di qualità umane e professionali sopra le righe, che lo rendono, per esperienza e carattere, un vero e proprio uomo spogliatoio, un collante tra società e squadra”.