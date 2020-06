Estorsioni e riciclaggio, scatta l’operazione Pianeta Italia: arrestato anche l’ex senatore Sergio De Gregorio. C’è quindi anche l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio.

L’operazione Pianeta Italia è scattata a seguito dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione antimafia. In carcere è finita un’altra donna di origini partenopee, classe 1964, e altre tre persone (per un totale di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere).







Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili di estorsione aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. In particolare, l’ex senatore di Idv e Popolo della Libertà è accusato di estorsione aggravata nei confronti del titolare di un bar, quindi di autoriciclaggio (avrebbe impiegato i soldi derivanti dall’estorsione investendoli in due società), infine di riciclaggio dei proventi derivanti da condotte fraudolente di un’altra indagata facendoli confluire in diverse società.

Sequestrate preventivamente quote sociali, conti correnti ed il complesso aziendale dei beni del patrimonio di cinque società coinvolte nell’inchiesta.