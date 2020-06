"HO RICOVERATA GENTE DI 80 E 90 ANNI CHE 2 MESI FA MORIVA IN 3 GIORNI ED OGGI NON MUORE PIÙ…I CATASTROFISTI NEGANO I FATTI" Prof. Matteo BASSETTI a "radioradio" 👉 DIRETTORE dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova👉 PROFESSORE malattie infettive Dipartimento di Scienze della SaluteUniversità degli Studi di Genova👉 PRESIDENTE della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA) e del gruppo di studio delle infezioni nel paziente critico della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)#Bassetti #Genova #malattia #infettiva #virus #università #studi

Martedì 2 giugno 2020