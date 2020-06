Ancora una vittima anche nella giornata di ieri, mentre i pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono stati 35. Il totale dei decessi sale dunque a 426.

Il totale dei guariti ad oggi è di 3.658, di cui 3.626 totalmente guariti e 32 clinicamente guariti. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia risultano essere sempre 4.822 a fronte di 215.404 tamponi effettuati.







Questi i dati provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 2.626 (di cui 1003 Napoli Città e 1.623 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 687

– Provincia di Avellino : 547

– Provincia di Caserta : 463

– Provincia di Benevento: 209

– In fase di verifica Asl : 290









L’Unità di Crisi regionale ha sottolineato in un nota che le unità (*) in più rispetto a ieri della provincia di Napoli e quella della provincia di Caserta naturalmente non sono nuovi positivi, ma attribuzioni per provincia risultanti dalle verifiche Asl che ieri erano 292.