Maltempo in vista per tutta la penisola e per la regione Campania. Per domani proprio la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso per avverse condizioni meteo, piogge e temporali, per domani Lunedì 8 giugno.









Le condizioni atmosferiche sfavorevoli dovrebbero iniziare dalla mezzanotte di oggi e protrarsi per tutta la giornata di domani quando solo verso le 21,00 si dovrebbero registrare dei miglioramenti. Le aree della regione particolarmente interessate sono:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Si prevedono, infatti, “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Possibili raffiche nei temporali”. I temporali saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili fulmini al suolo, grandinate e caduta di rami o alberi. La conseguente criticità, informa la Protezione Civile, è di colore Giallo per il rischio idrogeologico.









Tra i principali scenari di impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

– Danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle possibili conseguenze del vento.









AVVERTENZE:







In considerazione di quanto indicato nel bollettino previsionale della giornata odierna, si raccomanda agli Enti comunali e sovracomunali e alle forze dell’ordine di:

Verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane.

Controllare le aree a rischio frana, individuate nei p.s.a.i. dalle autorità di bacino e dei pendii soggetti a fenomeni di erosione, e le zone sottostanti i versanti per la possibilità di trasporto a valle di materiali solidi, per effetto di ruscellamenti superficiali.

Monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo, alveo-strada, ecc.), alle zone depresse, ai sottopassi stradali e ai luoghi e alla rete stradale prossimi a impluvi, canali e corsi d’acqua soggetti ad allagamenti.

Prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico.

Di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

Agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.