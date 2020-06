Dopo due giorni a contagi zero, ritornano i tamponi positivi in Campania. Oggi risultano essere 4 i contagiati. La regione non è ancora libera dal virus, come del resto era prevedibile, e ritorna l’incubo dei contagi.









I tamponi analizzati oggi dai laboratori in Campania sono stati 2.494 e portano la percentuale allo 0,16%.

Questa la storia dei contagi in Campania nell’ultima settimana:

Mercoledì 27 maggio – 0,11%

Giovedì 28 maggio – 0,21% – 10 contagiati

Venerdì 29 maggio – 0,22% – 10 contagiati

Sabato 30 maggio – 0,14% – 5 contagiati

Domenica 31 maggio – 0,17% – 4 contagiati

Lunedì 1 giugno – 0,1% – 3 contagiati

Martedì 2 giugno – 0,59% – 12 contagiati

Mercoledì 3 giugno – 0,08% – 1 contagiato

Giovedì 4 giugno – 0 contagiati

Venerdì 5 giugno – 0 contagiati

Sabato 6 giugno – 0,16 – 4 contagiati









Il totale complessivo dei positivi in Campania sale a 4.826 a fronte dei 217.898 tamponi analizzati dall’inizio della crisi epidemica.

La parola d’ordine resta comunque “massima cautela” e ancora guardia alta con il rispetto delle misure anti-contagio.