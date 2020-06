“Meno wi-fi e piu’ maestre” é il grido dei bambini di una scuola elementare di Napoli, che hanno voluto presenziare l’ultimo giorno di scuola fuori alla loro scuola.

I piccoli si sono riuniti con le loro mamme per un incontro organizzato attraverso il gruppo social ‘Fuori dagli schermi’.









Il gruppo ha denunciato, con numerose iniziative, il pericolo per i bimbi dovuto al forzato isolamento domiciliare.

La comunicazione del gruppo

”L’anno scolastico che ci lasciamo alle spalle e’ stato un anno diverso, difficile per tutti, ma per gli studenti in modo particolare.

Ridotti a utenti della didattica a distanza e alla fine, in pieno isolamento domiciliare per emergenza sanitaria, valutati /misurati per la propria ‘performance’.









Non è questa la scuola che vogliamo e che ci manca.

La scuola è presenza, socialità, relazione, confronto tra coetanei e tra generazioni, a volte anche scontro e conflitto. Uno spazio di crescita al di fuori della famiglia.

Vogliamo chiudere quest’anno con una promessa: non accetteremo, a settembre, la didattica a distanza come soluzione, non accetteremo di non essere ascoltati, faremo attenzione e ci prenderemo cura di noi stessi e degli altri, e lo faremo insieme e in libertà.









Per questo abbiamo deciso di chiudere in bellezza incontrandoci e salutandoci in sicurezza fuori dalle nostre scuole”.