Domenica 7 giugno intorno alle 21:30 circa, due minorenni sono stati aggrediti e pestati senza alcun apparente motivo da sei adolescenti che si aggiravano in gruppo in via Petrarca, una strada residenziale nei pressi di Piazza Giovanni Leone nel cuore della città. I sei balordi sono stati messi in fuga dalle urla del vicinato. Dopo alcuni minuti di terrore i due ragazzi sono stati soccorsi. Successivamente sono sopraggiunte le volanti dei carabinieri e l’autombulanza chiamata per uno dei malcapitati.









I genitori delle vittime hanno sporto una denuncia alle autorità giunte sul posto, che hanno raccolto testimonianze e attualmente stanno indagando sugli aggressori per cercare di identificarli nel minor tempo possibile.









Non è il primo episodio violento legato alla crescente presenza della criminalità minorile. Sono già tre anni che Pomigliano è investita da questa grande piaga sociale che preoccupa molto più i genitori che le istituzioni.

Le foto e la notizia sull’incidente hanno immediatamente fatto il giro del web e scatenato una serie di polemiche da parte soprattutto dei residenti, che più volte hanno denunciato gli schiamazzi notturni nella piazzetta che si apre sulla strada suddetta.

Il fenomeno delle baby gang ha reso anche ingestibile la movida pomiglianese, per cui le autorità cittadine allertate dalle numerose aggressioni e dai continui atti vandalici perpetrati ai danni degli spazi pubblici, hanno messo in piedi il progetto “Pomigliano sicura”. Il progetto è nato allo scopo di vigilare sulle strade durante le notti dei week end e arginare ogni forma di violenza, oltreché per gestire traffico e limitare gli schiamazzi notturni. Ma i cittadini ritengono che per la sicurezza di tutti bisogna intensificare i controlli dei caschi bianchi soprattutto nei mesi estivi e non solo nei pressi dei locali notturni.

Cinzia Porcaro