Torre Annunziata, gommone alla deriva rischia collisione con nave cisterna

Giornata molto impegnativa domenica 07/06/2020 per i militari degli Uffici dipendenti dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia agli ordini del Comandante Ivan SAVARESE. Da Torre Annunziata a Massa Lubrense sono stati effettuati controlli sui litorali e lungo la costa, per mare e per terra, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare In particolare verso si sono vissuti momenti molto concitati verso le ore 11.20, quando alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia perveniva richiesta di Soccorso “Mayday Mayday” da parte degli occupanti di un gommone che si trovava a circa due miglia dal porto di Torre Annunziata con il motore in avaria e ormai in balia delle onde.







Veniva allertato immediatamente il Battello Veloce A56 classe HURRICANE in pattugliamento nella zona di giurisdizione che prontamente raggiungeva l’unità alla deriva che -nel frattempo- a causa delle condizioni meteo marine particolarmente avverse, a causa del moto ondoso in aumento e delle fortissime raffiche di vento, si stava pericolosamente avvicinando alla Nave Bulk Carrier “Lady Doris” ormeggiata alla fonda del porto di Torre Annunziata, rischiando seriamente una collisione con la nave cisterna.

La famiglia era partita in mattinata dal porto di Torre del Greco per passare una giornata al mare quando, all’improvviso, il motore si è fermato, facendo rimanere l’imbarcazione in balia delle onde, senza alcun controllo e manovra. Gli occupanti, nonostante lo spavento, sono riusciti ad avvisare la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia del loro stato di pericolo tramite il Numero Blu 1530. Le persone in pericolo venivano prontamente soccorse dal personale della Guardia Costiera stabiese e successivamente accompagnati al porto di Torre Annunziata dove l’unità veniva ormeggiata in sicurezza presso uno dei pontili ivi presenti.







In definitiva solo grande spavento, con nessuna conseguenza grave, per una situazione che poteva degenerare con grave pregiudizio della vita delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione. IL Comandante SAVARESE ricorda che ogni tipo di emergenza in mare può essere segnalata alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, attiva 24 ore su 24 attraverso il numero blu 1530, ovvero ai numeri di telefono del centralino della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia 081/8711077-86. Ogni tempestiva segnalazione di soccorso può essere fondamentale per salvare vite umane in pericolo.