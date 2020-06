Agerola: basta un acquazzone per mandare in tilt la rete stradale

Intanto proseguono i lavori per l’ultimazione delle opere fognarie, con il conseguente ripristino della carreggiata interessata, nella zona di via Pendola

Non c’è pace per la viabilità agerolese. E’ bastato un forte acquazzone, abbattutosi lo scorso fine settimana sulla cittadina dei monti Lattari, per mandare nuovamente in tilt la rete stradale. I maggiori disagi sono stati registrati sulla strada provinciale 447 Ponte – San Lazzaro, dove si sono verificati nuovi eventi franosi. Si tratta della strada che si trova nei pressi del depuratore. Proprio in questo punto, ad inizio della scorsa settimana, erano ripresi i lavori di messa in sicurezza predisposti dalla Città Metropolitana. Alla luce delle nuove frane, è stata disposta l’urgente chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada. Le abbondanti precipitazioni di venerdì scorso hanno infatti provocato ulteriori frane, proprio dove erano in corso lavori di ripristino e consolidamento del tratto interessato da pesanti smottamenti, a causa degli eventi calamitosi verificatisi lo scorso dicembre.







“Il nuovo quadro – fanno sapere dal Comune – ha imposto l’adozione del nuovo provvedimento di chiusura, fino a nuove verifiche da parte dei tecnici della Città Metropolitana, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”. L’obiettivo dei lavori è quello di ripristinare la normale viabilità su via Ponte. E per questo motivo anche i privati stanno completando il rifacimento delle macere a monte, mentre la Città Metropolitana ha già da tempo avviato l’iter per il consolidamento del versante a valle. Adesso i nuovi eventi franosi rischiano inevitabilmente di allungare i tempi di ripristino della normalità, con disagi alla circolazione stradale per tutti i cittadini agerolesi.

Intanto proseguono i lavori per l’ultimazione delle opere fognarie, con il conseguente ripristino della carreggiata interessata, nella zona di via Pendola. Intervento che è ripreso dopo la fine del divieto imposto dalle normative previste per il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus. Proprio ad inizio della scorsa settimana erano ripresi anche i lavori di messa in sicurezza della strada che, da via Ponte a Pianillo, conduce verso la frazione San Lazzaro. Lavori che sono stati però nuovamente interrotti dopo le nuove frane di venerdì scorso.