Sara Cunial: “bisognerà andare anche oltre la commissione di inchiesta”

La parlamentare del gruppo misto on. Sara Cunial ha parlato a radioradio.it dicendo che quella che sta vivendo il popolo italiano “é stata un’emergenza democratica“.

La deputata ha espresso quanto segue: "Prima ancora dei diritti costituzionali, i nostri diritti fondamentali, quelli naturali e quindi i diritti umani, sono stati completamente negati se non addirittura vilipesi".









Poi ha invitato tutti i cittadini che vogliano fare qualcosa per cambiare questa situazione: “il 30 giugno vogliamo incontrarci tutti insieme per unire le forze in questo momento, vogliamo dare una risposta: noi ci siamo, i cittadini ci sono, ci sono tante associazioni e comitati che ci hanno dato la possibilità di battagliare sul territorio e difendere i nostri diritti e poi ci sono tante esperienza virtuose che vogliamo condividere e replicare.

Un punto fondamentale del suo discorso alla radio é stato questo: "Dobbiamo smettere di delegare, me compresa, e dobbiamo riprenderci un certo modo di fare politica e il diritto di autodeterminare il proprio futuro. Quello che vogliamo è un modo che rimetta al centro il cittadino. Siamo stati abituati a questa politica patronale, questi modelli del leader, del capo di partito che decide e tutti gli altri sono ridotti a dei pigia-bottoni. Bisogna ripartire dalla coscienza critica del cittadino, ci hanno abituato a essere purtroppo degli schiavi".









Sara Cunial, parlando inoltre dell'emergenza sanitaria, é decisa a voler "far luce su questa vicenda" e aggiunge che "bisognerà andare anche oltre la commissione di inchiesta. So che ci sono anche diversi magistrati in Italia che grazie a determinate azioni legali si stanno muovendo in questo senso. Non è l'unico aspetto torbido della vicenda, però è un aspetto determinante. Anche la vicenda del plasma di De Donno: anche lui ha superato determinati protocolli. Il bello é che proprio in Italia abbiamo le menti migliori, avendo delegato e consegnato però all'OMS tutte le decisioni anche il Ministero della Salute si è fatto zerbino di questi enti che poi sappiamo non essere del tutto pubblici, anzi".











Il post invito raccolto dalla pagina ufficiale R2020

R2020: Facciamo Rete! è un appello rivolto a tutti: cittadini, gruppi, associazioni e comitati, politici e amministratori locali, chiunque abbia a cuore la tutela del BENE COMUNE e la difesa dei DIRITTI COSTITUZIONALI.

Leggiamo che saranno, al momento, due le GIORNATE, cita il messaggio: “per incontrarci, parlarci e (RI)conoscerci”.

Chi non è riuscito a prenotarsi per il 30 giugno verrà replicato l’intero evento il 1 luglio, sempre a Roma. L’obiettivo degli organizzatori é dare modo a più persone di partecipare, infatti viene richiesto di evitare di iscriversi ad entrambe le date.

Viene chiarito che l’evento è totalmente gratuito, che inoltre R2020 non chiede soldi, né donazioni e non fa raccolte fondi.

L'evento è organizzato da R2020 e, come racconta il messaggio d'invito: "non fa riferimento ad alcuna bandiera, colore o partito ma nasce come appello a tutti coloro che si stanno impegnando, a livello nazionale e internazionale, per riaffermare i nostri diritti fondamentali, di libertà, dignità e autodeterminazione, di rispetto per la Costituzione, la Vita e la Salute, CONTRO OGNI AUTORITARISMO, XENOFOBIA, RAZZISMO, SESSISMO E QUALSIASI ESALTAZIONE DI DISVALORI".









Segue la restante parte del messaggio di invito:

“L’obiettivo è alto e tutte le nostre energie, il nostro tempo e le nostre risorse saranno direzionate a questo: a fare del 30 giugno e del 1 luglio il primo passo di qualcosa di bello e di vero, oltre ogni personalismo, diatriba e protagonismo. TORNIAMO A RESPIRARE INSIEME COME INDIVIDUI E COME COMUNITÀ.

MOLTIPLICHEREMO I FUOCHI DI RESISTENZA. COSÌ CHE VI SIA IMPOSSIBILE REPRIMERCI TUTTI. Costruiamo INSIEME un’unica RETE. Diventiamo megafono delle singole istanze e uniamo le comunità locali in una rete nazionale.

VI ASPETTIAMO IL 30 GIUGNO o IL 1 LUGLIO 2020 a ROMA.

Per rispondere alle misure di sicurezza imposte, per partecipare all’evento è obbligatorio la prenotazione a questo lLink Eventbrite:

30 giugno 👉 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-r2020-facciamo-rete-108151461934

1 luglio 👉 https://biglietti-1luglio-r2020-facciamo-rete.eventbrite.it

Non sarà una manifestazione ma un momento di incontro, confronto e condivisione. R2020 è un invito a sedersi insieme e parlare. Confrontarci, ascoltarci, inventarci, RICONOSCERCI e capire come unirci per essere efficaci. Ognuno con le proprie peculiarità. Ciascuno con la propria identità.

Durante la giornata ci saranno attività diverse, anche in contemporanea:

– momenti di scambio di esperienze e BUONE PRATICHE,

– momenti attivi di decisione e partecipazione comunitaria,

– lavori di gruppo, occasioni di scambio e confronto con professionisti da tutta Italia,

– proiezioni di video e documentari a tema,

– cibo e relax,

– momenti artistici e musicali,

– spazi e attività per i bambini.









Prima delle due giornate diffonderemo il Programma dettagliato correlato di istruzioni e informazioni utili per una partecipazione attiva e consapevole di tutti.

Ciascuno sarà libero di esprimersi e portare le proprie istanze. Nel tentativo – folle ma estremamente urgente – di tornare ad essere Comunità, per Rinascere come Persone e come Collettività.

COSA PORTARE?

Ci sarà a disposizione un Bar e un Ristorante ma magari portiamo da casa il necessario per bere e mangiare senza fare rifiuti. Evitiamo l’usa e getta!

Potrebbe essere utile portare un asciugamano o una stuoia per sedersi.

ARTISTI, MUSICISTI, POETI, CANTANTI, ANIMATORI PER BAMBINI…vi accoglieremo a braccia aperte! Portate la vostra arte e i vostri strumenti.

Per restare aggiornati:

Sito 👉 www.r2020.it

Pagina Facebook 👉 https://www.facebook.com/R2020PaginaUfficiale

Gruppo Facebook 👉 https://www.facebook.com/groups/R2020GruppoUfficiale

Telegram 👉 https://t.me/R2020_facciamoRete

Mastodon 👉 @R2020@social.byoblu.com

Mail 👉 info@r2020.it

