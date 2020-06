Mentre il ritorno del campionato di serie A è sempre più imminente la notizia del momento riguarda la promozione in serie B per Reggina, Monza e Vicenza, che si abbina alla novità che riguarda invece l’algoritmo della serie A, in caso di nuovo possibile stop per il campionato. Secondo il presidente federale Gabriele Gravina, l’obiettivo sarà quello di chiudere i campionati regolarmente, attraverso il merito sportivo. La decisione di puntare su playoff e playout resta, anche se rispetto a quello che si era pensato durante le scorse settimane, sarà una formula breve e meno complessa possibile.

Il ritorno del campionato di serie A

La notizia certa riguarda invece il ritorno sulle scene per la serie A, che riparte prima dal recupero della 26esima giornata che era stato interrotto e disputato solo da alcune squadre, mentre il primo turno completo riprenderà a partire dal 23 giugno con quattro gare che vedranno in campo Spal-Cagliari, Verona-Napoli, Torino-Udinese, Genoa-Parma. Sarà un calendario molto frammentario, sulla stessa falsariga di quello concepito per la Liga spagnola, dove però si giocherà tutti i giorni in fascia serale. Sarà comunque un tour de force anche per la serie A, visto che le gare e le giornate dovranno succedersi con una regolare pausa tra una partita e l’altra, anche se l’incognita resta elevata.

Per gli appassionati di sport e di calcio in particolare sarà un vero tour de force, visto che sono in programma la bellezza di 145 partite spalmate in soli 20 giorni, dove diventa impegnativo anche seguire tutti i pronostici serie A con un calendario così ricco e fitto di gare in rapida successione. Qualcosa senza precedenti, visto che assisteremo non solo al proseguimento della Bundesliga, ma anche al ritorno in campo della serie A, della Premier League e della Liga spagnola, come da programma si giocherà ogni giorno dall’11 giugno a concludere. Da questo discorso, che riguarda anche le coppe nazionali come Coppa Italia e Coppa d’Inghilterra, non ci sarà la Ligue 1 francese né la coppa di Francia, visto che la stagione è stata conclusa anzitempo per una decisione del Governo Macron in totale accordo con il Ministro dello sport francese.

Premier League, serie A e Liga spagnola: chi vincerà il titolo?

Tuttavia, risolto il discorso burocratico, ci sono da assegnare titoli, ma solo se si dovesse arrivare fino alla fine del campionato di serie A, visto che tutte le squadre sono d’accordo con questo punto: l’assegnazione del titolo avverrà solo se si potrà giungere alla fine della stagione. Importante quindi vedere se il Liverpool, che viaggia con un vantaggio di 25 punti sul Manchester City di Pep Guardiola, riuscirà veramente a vincere il suo primo titolo, dopo 30 anni dall’ultimo trionfo in campionato. In bilico oltre alla Liga con un testa a testa tra Real Madrid e Barcellona, c’è proprio l’assegnazione dello scudetto in serie A. Lazio e Inter potrebbero in effetti insidiare la leadership della Juventus di Sarri. In particolare i biancocelesti hanno disputato una stagione veramente di alto livello, dimostrando di poter competere fino alla fine con i campioni d’Italia. Durante le passate stagioni avevamo assistito ad altri campionati combattuti, è vero, ma non così incerti, visto che il vantaggio della Juventus rispetto a Napoli o Roma, era sempre stato più largo. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, ma solo arrivando alla fine del campionato, disputando tutte le gare che restano da disputare.