Elezioni regionali in Campania, Valeria Ciarambino candidata presidente del M5s. Valeria Ciarambino con 2.406 voti (71,9%) sarà la candidata alla Presidenza per il MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania. E’ quanto emerge dalle votazioni sulla piattaforma Rousseau concluse alle 12 di oggi. Sono state espresse complessivamente 3.347 preferenze da parte degli iscritti che hanno partecipato al voto. L’esito della votazione è stata certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai).







Al secondo posto Marco Ferruzzi con 547 voti (16,3%); Giovanni Rea 394 voti (11,8%). Anche in questa occasione – si legge in una nota – per tutta la durata delle votazioni è stato attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale “Associazione Rousseau”. Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche.







“Voglio dire grazie a tutti quanti mi hanno sostenuto e mi hanno voluto come candidato Presidente della Regione Campania. – ha detto Valeria Ciarambino – Noi ci siamo e vogliamo lavorare per rappresentare quella fetta enorme di cittadini campani che non si riconoscono nei politici che hanno già governato a più riprese e che ci hanno puntualmente tradito. Non basterebbe una coalizione di 20 e neppure di 200 liste per raccogliere tutte le persone che vogliono un cambiamento vero e positivo. Abbiamo il dovere morale di credere che meritiamo di più e di meglio e dobbiamo tutti impegnarci di più per migliorare la nostra vita e la nostra terra”.