Dove eravamo rimasti prima dello stop ai campionati di calcio per l’emergenza coronavirus?

La Juve Stabia aveva battuto lo Spezia al Menti per 3-1 (reti di Calò, Forte e Bifulco) in una partita giocata a porte chiuse in un clima surreale, alla vigilia di un lungo lockdown.

Dopo oltre tre mesi, la serie BKT riparte per chiudere la stagione 2019/2020, se non dovessero intervenire altre contingenze, disputando le ultime dieci giornate.

La Lega BKT ha comunicato le date per le prossime otto giornate, in cui sono anche previsti 3 turni infrasettimanali.

Una novità per i team sarà anche la possibilità di optare per cinque sostituzioni, utilizzando comunque tre “finestre” nell’arco dell’incontro.

Questo il calendario delle partite della Juve Stabia con giorni e orari:

PESCARA – JUVE STABIA sabato 20 giugno ore 18.00

JUVE STABIA – LIVORNO venerdì 26 giugno ore 21.00

BENEVENTO – JUVE STABIA lunedì 29 giugno ore 21.00

SALERNITANA – JUVE STABIA venerdì 3 luglio ore 21.00

JUVE STABIA – V. ENTELLA venerdì 10 luglio ore 18:45

FROSINONE – JUVE STABIA lunedì 13 luglio ore 21.00

JUVE STABIA – CHIEVOVERONA venerdì 17 luglio ore 21.00

VENEZIA – JUVE STABIA venerdì 24 luglio ore 21.00

Nelle ultime due giornate le vespe incontreranno la Cremonese in casa e il Cosenza in trasferta con date e orari da definire successivamente.

Le partite inizialmente saranno giocate a porte chiuse, da valutare poi la situazione per il prosieguo di stagione da parte degli organi competenti.

I gialloblù sono attesi da dieci finali, una sorta di Mundial estivo per cogliere l’obiettivo di stagione: la salvezza. Sulla carta le vespe, ora a quota 36 e fuori dalla zona calda, potrebbero ottenerla virtualmente collezionando 12 punti.

Chiaramente bisogna ora valutare lo stato di forma di tutte le squadre e come esse avranno impostato la preparazione per avere una partenza sprint.

L’importante per la società stabiese è nel frattempo che sia tornato il sereno nel club, dopo la querelle ormai passata tra i due soci del club, Andrea Langella e Franco Manniello, che negli ultimi giorni hanno assistito agli allenamenti della squadra agli ordini di mister Fabio Caserta.

Come da comunicato del club: “la presenza al Menti della società evidenzia il clima di serenità che si respira nell’ambiente e la necessaria unità di intenti in prospettiva di questo rush finale”.

Da segnalare che a fine maggio la Juve Stabia ha riscattato dal W. Beveren l’intera proprietà del bomber Francesco Forte, attualmente terzo con 13 reti in classifica marcatori. Sui gol dello “Squalo” la società conta moltissimo per raggiungere una tranquilla salvezza ed inoltre anche per valorizzare la risorsa per un immediato futuro.

Intanto, con l’allenamento odierno, si è chiusa la settimana di lavoro per la compagine campana con una partitella disputata a tutto campo, in attesa della prima partita ufficiale con il Pescara in trasferta il prossimo sabato.

“Lavoro intenso nonostante il caldo e rosa praticamente al completo cui si sono aggiunti – anche oggi – sei elementi del vivaio che ormai stabilmente lavorano con il gruppo”, come da nota ufficiale del sodalizio gialloblù , il quale fa anche sapere che “al termine della seduta, Mezavilla ha consegnato il cadeau della Lega di B riservato all’abbonato più anziano di ciascun club. Il signor Catello Celotto, da una vita al fianco della Juve Stabia, ha ricevuto il gradito omaggio”.

Domenico Ferraro