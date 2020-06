“Indipendentemente da come la si pensi sui vaccini, è una violazione vergognosa della privacy. Perpetrata a danno dei minori”, é uno dei commenti che troviamo scorrendo uno degli ultimi post della pagina facebook “mamma informata” dove si parla dei moduli che i genitori dovrebbero compilare e firmare per l’ingresso dei propri figli ai centri estivi dell’Emilia Romagna.









Ma andando più a fondo troviamo che lo stesso modulo viene consegnato anche dalla regione Piemonte.

A maggio la ministra dell’istruzione Azzolina mostrava interesse per l’apertura dei centri estivi, mentre per gli scienziati risultavano “troppo pericolosi”, forse per questo vengono chiesti i dati sanitari dei bambini? Oppure per altre motivazioni?

Mamma informata scrive, nel primo post al riguardo, che il documento postato sul social network viene “richiesto per l’iscrizione ad un centro estivo privato in Emilia Romagna”, poi procede spiegando però che quello che viene visto da tutte le mamme non é altro che “l’inizio del Passaporto Sanitario e Vaccinale”.









Mamma informata dice anche che “acquisiscono le anamnesi dei bambini senza competenza”, che vengono chiesti con obbligatorietà, ma che non c’é “nessuna Legge che permetta il trattamento di questo tipo di dati”.



Afferma inoltre che le mamme compilano il modulo perché hanno “paura di non poter mandare i bambini ai centri estivi”, e chiude così: “Rifiutiamo ogni reato e violazione sui nostri figli. Contestiamo ogni azione poco trasparente fatte da persone senza autorità né competenza. I dati sensibili sanitari dei minori valgono miliardi. Non farteli rubare”. Cosa fare? La pagina informa tutte le mamme come non dare i dati e addirittura non compilare il modulo: “Per non perdere tempo con la contestazione, che è possibile farla in un secondo momento, si può sbarrare l’intero documento e, nel retro, scrivere: