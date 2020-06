Napoli, droga nella cabina elettrica e nell’aiuola: sequestro a Secondigliano

Gli agenti hanno rinvenuto in via Strada Comunale dei Cavoni, in un’aiuola di un parco privato, 24 involucri con 42 grammi circa di hashish

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno effettuato un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno scoperto in via dello Scirocco, all’interno di una cabina elettrica e occultate in un flacone di detersivo, 72 bustine contenenti marijuana del peso complessivo di 75 grammi circa.

Infine, gli agenti hanno rinvenuto in via Strada Comunale dei Cavoni, in un’aiuola di un parco privato, 24 involucri con 42 grammi circa di hashish.