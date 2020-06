Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato gli arresti dei parlamentari Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo. La decisione è maturata nell’ambito dell’inchiesta con al centro il progetto di riqualificazione dell’ex area Cirio di Castellammare di Stabia.

La dodicesima sezione del Riesame di Napoli aveva già annullato gli arresti di Adolfo Greco e della moglie Angelina Annita Rega, dell’ex commissario ad acta Maurizio Biondi e del professionista Antonio Elefante. E’ arrivata nella tarda serata di ieri anche la decisione per Cesaro e Pentangelo. Bisogna ricordare che secondo l’accusa l’imprenditore Adolfo Greco avrebbe ottenuto dai parlamentari la nomina di Biondi come commissario per gestire l’affare Cirio. Una nomina che sarebbe avvenuta dietro versamento di tangenti.







Il Tribunale del Riesame ha smontato però l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata sul presunto giro di corruzione. I giudici hanno ritenuto che i reati di corruzione risultano commessi solo negli anni successivi ed è perciò impossibile ipotizzare intercettazioni per quei fatti. Insomma intercettazioni provenienti da inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) non sono utilizzabili per altri procedimenti come quello ordinario in corso a Torre Annunziata.